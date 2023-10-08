Этот знак под влиянием Солнца совершит головокружительный скачок в карьере: деньги нахлынут

14 октября многие люди ощутят на себе мощное влияние извне. Произойдет это из-за солнечного затмения.
Однако больше всего ощутят на себе энергию космоса Овны. Их жизнь трансформируется и войдет в иное русло.
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У Овнов активно начнет работать сектор карьеры и после 14 октября эти люди устремятся к успеху семимильными шагами. Они почувствуют прилив энергии, что сделает этот момент идеальным для постановки новых профессиональных целей и стратегического планирования.
Источник: rsute.ru.