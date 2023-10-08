В 2024 году сильно повезет Скорпионам, Козерогам, Девам: что задумали — сбудется

В следующем году будет царствовать Зеленый Деревянный Дракон. По традиции символ года выбирает себе фаворитов среди знаков зодиака, которым будет помогать на протяжении 12 месяцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Дракон решил поставить на пьедестал везения Скорпионов, Козерогов и Дев. Люди, которые родились под этими созвездиями будут обладать в 2024 году особой энергией везения.

Их планы будут легко осуществляться, цели станут достигаться словно по мановению волшебной палочки, мечты быстро превращаться в реальность. Так что активно визуализируйте и ждите счастливой жизни!

Источник: rsute.ru.