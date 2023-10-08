В ноябре Козероги, Водолеи и Рыбы удивят всех на работе: начальство будет в восторге, деньги нахлынут

Козероги, Водолеи Рыбы в ноябре будут одарены Вселенной особенной энергией, которая позволит им уладить многие дела, завершить с успехом начатые проекты, продвинуться в бизнесе, открыть собственное дело, показать себя в трудовом коллективе с наилучшей стороны.

Мощная сила поможет представителям данных зодиакальных систем повысить свои заработки и взлететь вверх по карьерной лестнице.

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Козероги, Водолеи и Рыбы смогут достичь небывалых высот при стойком желании вырасти. Ставьте четкие цели, искренне желайте их достичь и уверенно двигайтесь вперед!

Источник: rsute.ru