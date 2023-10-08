Как солнечное затмение перевернет жизнь Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков: новая судьба

Овны, Тельцы, Близнецы и Раки испытают на себе мощную энергию Солнца 14 октября. В этот день произойдет его затмение, и планетарные системы начнут сильно влиять на умы и судьбы людей.

Представители данных зодиакальных систем больше других будут чувствовать это воздействие на себе. Их жизнь повернется на 180 градусов и уже не будет прежней.

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Солнечное затмение активизирует сектор карьеры у Овнов. Тельцы займутся самопознанием. Близнецы укрепят свою финансовую энергию. Раки смогут возбудить партнерскую энергию для своего благосостояния.

Источник: rsute.ru.