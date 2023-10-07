Масштабное обновление: какое будущее ждет Дев, Весов и Скорпионов — готовимся к важному

Красивая жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Гороскоп на 8 октября для разных знаков зодиака. Каким будет ближайшее воскресенье.

Гороскоп на ближайшее воскресенье для Дев выглядит так: представителям этого знака зодиака нужно провести день в спокойной обстановке.

Этот период - не слишком удачное время для активностей. Полноценно отдохните и готовьтесь к важному на предстоящей рабочей неделе.

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Весам стоить сократить контакты с внешним миром. В противном случае, можете подхватить простуду. Оставайтесь дома!

Скорпионам же можно заняться масштабным обновлением осеннего гардероба. Период благоприятен для шопинга, инвестиции в себя принесут удачу.

По материалам 7days.ru

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