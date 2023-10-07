Масштабное обновление: какое будущее ждет Дев, Весов и Скорпионов — готовимся к важному

Гороскоп на ближайшее воскресенье для Дев выглядит так: представителям этого знака зодиака нужно провести день в спокойной обстановке.

Этот период - не слишком удачное время для активностей. Полноценно отдохните и готовьтесь к важному на предстоящей рабочей неделе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».