Девы, Весы и Скорпионы стали фаворитами Вселенной: приток денег и энергии счастья

Девы, Весы и Скорпионы обретут космическую энергию, которая приведет их к успеху в октябре.

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Девы во второй месяц осени особенно будут везучими в построении личных отношений и в поиске любви. Им удастся найти человека сердца и укрепить существующие связи.

Весы смогут оказаться на волне удачи, когда откажутся от старого бремени. Это уберет ярмо с их ноги и позволит взлететь над судьбой.

Скорпионам октябрь принесет некоторые вызовы на работе и в бизнесе. Удача будет на их стороне, деньги будут потоком, но стоит избегать конфликтов как на работе, так и дома.

Источник: rsute.ru.