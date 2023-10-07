Тельцы, Раки и Рыбы найдут свое личное счастье через 15 дней: любовь, радость, понимание

Октябрь этого года обладает особенной энергией, которая располагает к любви и построению личных отношений.

Это почувствуют на себе многие люди, но особенно повезет Тельцам, Ракам, Рыбам, которым будет помогать Вселенная в этой сфере жизни.

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Тельцы в октябре углубят существующие отношения и создадут новые связи, если нуждаются в них.

Этот месяц подарит одиноким Ракам возможность встретить того, кто станет их надежной опорой.

Рыбы найдут таких людей, которые смогут разделить их интересы и страсти.

Источник: rsute.ru