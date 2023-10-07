Белую полосу сменит золотой период: какой знак зодиака в 2024 году сорвет куш удачи - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Скорпионов в 2024 году судьба сложится счастливо. Представители этого зодиака, по ее словам, смогут найти свое призвание. Можно сказать, это будет золотой период для них.

На работе дела пойдут в гору. Руководство давно присматривается к Скорпионам, ведь они ярые трудоголики, если их заинтересовать.

Главное, надо быть добрее к людям, тогда от них пойдет помощь и спасение. Особенно, будьте благосклонны к близким.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».