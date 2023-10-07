Солнечное затмение переродит Тельцов, Близнецов, Раков и Львов: совершенно новая судьба

Тельцы, Близнецы, Раки и Львы оказались в числе счастливчиков, которым судьба поможет начать жизнь заново. Их ждет счастливая судьба и упоение своим бытием.
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Череда знаковых событий для представителей данных зодиакальных систем начнется после солнечного затмения, которое произойдет 14 октября.
Тельцы обновят свой жизненный путь после путешествия и периода самопознания.
Близнецы смогут после затмения существенно улучшить финансовое положение, а также настроить на нужный лад личную жизнь.
Раки изменят судьбу к лучшему, наладив важные взаимоотношения.
Львы сменят работу или профессиональную деятельность, после этого они себя почувствуют свободными и счастливыми.
Источник: rsute.ru.