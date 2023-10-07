Какие знаки зодиака ждет перерождение на 180 градусов в 2024 году: признание Володиной

Астролог Василиса Володина сообщила, что сразу у двух знаков зодиака на пороге счастье. Уже в 2024 году, по ее словам, Водолеев и Тельцов ждет перерождение на 180 градусов - все мечты сбудутся.

Володина отметила, что эти люди много трудились, судьба их щедро отблагодарит. Темные истории уйдут в прошлое, останется только все самое светлое и чистое.

С деньгами трудностей не будет, заработки сами пойдут в руки. Посыплются предложения, от которых сложно будет отказаться.

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