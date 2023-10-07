«Вооружаемся интуицией»: Василиса Володина дала расклад на 7 октября

Конец первой недели октября принесет мечтательно-улетательную, как выразилась астролог Василиса Володина, субботу. 7 октября будет расслабленным, напряжение в этот день противопоказано.

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В этот день лучше отстраниться от действительности и бытовых хлопот, погрузившись в сериалы, видеоигры. А также помнить, что если что-то идет не так, лучше поддаться течению и расслабиться.