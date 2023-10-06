Что должны сделать Тельцы, Раки, Девы и Скорпионы с 9 по 15 октября — прут деньги, карьера

Астролог Татьяна Рубина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака, указав им цель на период с 9 по 15 октября. Одни удвоят капитал, другие будут заниматься семейными хлопотами.
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Тельцы
Ощутят в себе нарастающую внутреннюю силу и мощь. Они зарядятся энергией из вне и смогут более ясно и четко увидеть свои перспективы и продумать план по решению сложных ситуаций. Этот знак зодиака будет привлекать сторонние ресурсы и источники для заработка. На первом плане у Тельцов будут деньги. В период до 15 октября они смогут пополнить счет. При этом им стоит помнить и не обделять вниманием другие сферы жизни.
Раки
Для них в период с 9 по 15 октября наступит звездный час для решения всех вопросов, которые касаются карьерного роста и возвышения по иерархии. В это время им важно поставить перед собой цель и добиваться ее, удача будет сопутствовать смелым. Раки сумеют заложить крепкий фундамент для будущих достижений. Их ждет успех в карьерном плане.
Девы
Им стоит посвятить время себе любимым, больше отдыхать, развлекаться и расслабляться. Для этого отлично подойдет творческая деятельность: занятия музыкой, чтение, рисование. Такая тактика пробудит неведомые ресурсы и новые таланты, которые ждали своего часа. Этот знак зодиака познает гармонию, которая будет способствовать их успокоению.
Скорпионы
Будут уделять внимание формированию стабильных отношений в семье и на службе, а также улучшению материального положения. Скорпионов влекут земные блага: им хочется обновить гардероб или обстановку в доме. При этом экономия и умелое распределение финансов только приумножит поток изобилия. Этому знаку зодиака повезет на сделках при купле-продаже. Они проявят свой талант и мастерство.
По материалам 5-tv.ru