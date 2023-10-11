Какие знаки зодиака станут творцами своей судьбы – пришло время решать самим

Телец

Тельцы часто перекладывают ответственность за свою жизнь на третьих лиц. Не удачная семейная жизнь? Куда смотрели родители! Плохая работа? Преподаватели ужасно учили и так далее. Но, если вы возьмете на себя ответственность, то не прогадайте.

Водолей

Водолеи, напротив, очень редко отпускают поводья своей судьбы и покоряются воле планет. Но иногда и им хочется отдохнуть. Все лето Водолеи скакали с попутным ветром и немного расслабились. Сейчас самое время взять себя в руки, так как по воле случая вы можете лишится некого выгодного предложения – брачного или рабочего.

Козерог

Козероги могут повлиять не только на свою жизнь, но и на жизни других людей, если перестанут полагаться на кого-то кроме собственной персоны. У них есть потенциал, чтобы помочь начинающему блогеру или артисту достичь невероятных высот при условии, что Козероги не будут выпячивать вперед собственное «я», а займут место учителя.

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