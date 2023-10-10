Каким знакам зодиака короли фортуны укажут путь - будет только хорошее

Стрелец

У Стрельцов в октябре и ноябре будет очень фортовое время. Постарайтесь уделить внимание собственным нуждам «на перспективу». Не разменивайте удачу на «здесь и сейчас», а постройтесь сориентироваться на том, чего вы хотите добиться через пять или десять лет. Если сделать задел на будущее, то Стрельцы смогут быстрее добиться и признания, и богатства.

Рак

Раки поймают за хвост денежную удачу. Вы можете выиграть ценный приз, который легко конвертировать в валюту. Это может быть автомобиль или квартира. Так же есть перспектива развития своего дела за счет частных инвестиций.

Близнецы

Близнецы в принципе не обделены удачей, но в октябре и начале ноября их ждет большое счастье. Сложно сказать, что именно, но это нечто настолько долгожданное, что было больше похоже на несбывшуюся мечту. Например, долго не наступала беременность и вот в ближайшее время случится чудо. Или была мечта расширить жилплощадь, открыть свой бизнес, отправиться в путешествие. Совсем скоро сокровенная мечта исполнится.

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