Какие знаки зодиака с 25 октября ждет перерождение на 180 градусов - не поверите

Скорпион

Скорпионы должны быть готовы к положительным изменениям в своей жизни. Заканчивается черная полоса. У кого-то она была связана с проблемами со здоровьем, у кого-то с разладом в семье, а у кого-то с серьезным безденежьем. Всем неурядицам пришел конец: с 25 октября планеты осветят ваш путь, и он станет светлым и легким.

Весы

Весов в октябре ждет перерождение, но эти трансформации могут быть болезненными. Это будет перерождение через боль, так как невозможно стать новым без очищения. В начале октября планеты будут выбивать почту и-под ног Весов, а уже к концу тучи рассеются. Новые возможности поразят своими перспективами, не упустите своего.

Дева

Девы после 2 октября рискуют проснуться другими людьми. У вас появятся силы, а главное – желание, взять ответственность за свою жизнь в собственные руки. Вам захочется изменить свою жизнь – найти любимую работу или сойтись с партнером, о котором были лишь мечты. Планеты не только подтолкнут вас к действиям, но и помогут добиться исполнения этих желаний.

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