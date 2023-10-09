Львы, Весы, Стрельцы: счастье попрет из всех щелей, на работе праздник с 9 октября

Сегодня не самый благоприятный день для карьеры, когда мы сталкиваемся с нерешительностью, задержками и препятствиями.

Львы

Текущие лунные влияния побуждают вас доверять своей интуиции. Будет полезно проявить инициативу, хотя вы можете испытывать сильное желание остаться в тени. Если кто-то предлагает вам возможность, способствующую осуществлению ваших планов, не бойтесь воспользоваться ею.

Весы

Вероятно, вы уже давно готовы вступить в бой, но страх сковывает вас. Тем не менее, текущая ситуация может быть призывом прекратить сомнения и начать действовать. Вы добьетесь большего, просто приступив к делу, а не погружаясь в раздумья.

Стрельцы

Вас одолевает беспокойство, но поверьте, оно необоснованно. Вы сможете использовать ресурсы, которые казались вам недоступными, и продвигаться вперед гораздо легче, чем вы думаете. Это отличное время для поиска дополнительного заработка.

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