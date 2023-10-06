Особое условие для счастья Овнов, Близнецов, Львов и Весов на неделе до 15 октября — мощный рывок вперед

Астролог Татьяна Рубина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака на период с 9 по 15 октября. Им следует проявить интерес к деловой сфере.

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Овны

На первый план для них выйдет тема взаимоотношений. Этот знак зодиака будет настаивать на гармоничном распределении ролей в семье, в паре и в бизнесе. Овнам лучше договориться с теми, кто их окружает. В таком случае им удастся поделить зону ответственности, решив, кто и за что отвечает.

Близнецы

Уделят внимание духовному развитию. Важным днем на неделе для них станет среда, 11 октября. Близнецы могут рассчитывать на благоприятный исход юридических вопросов. Им лучше всего совершить поездку в другой город или даже страну. Это откроет перед ними дополнительные перспективы.