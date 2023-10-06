Что будет с деньгами Овнов, Близнецов, Львов и Весов с 6 по 31 октября — золотой ливень

Шаманка Кажетта Ахметжанова в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым гороскопом на октябрь, назвав знаки зодиака, которым стоит присмотреться к своим деньгам. Их материальная сфера потребует особого внимания и разумного подхода.

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Овны

Имеют все шансы улучшить свое материальное положение в октябре. Они рискнут выйти из-под опеки и стороннего руководства. Им захочется взять свое материальное состояние в собственные руки. Так, чтобы доходы зависели только от них самих. В октябре этот знак зодиака примет больше ответственности, что пойдет ему на пользу. За короткий срок они получат дополнительную прибыль.

Близнецы

Могут взбунтоваться против вышестоящего руководства. Близнецов не удовлетворят даже премии, а точнее, их объем. Так, представители этого знака зодиака ощутят, что прикладывали недостаточно сил и энергии для достижения своей цели. Близнецам стоит взять себя в руки и не провоцировать интриги. Если Близнецы направят весь свой запал на трудовую дисциплину, они смогут получить куда больше в денежном эквиваленте.