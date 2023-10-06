Миссия Тельцов, Львов, Водолеев и Рыб с октября и на остаток года: судьбоносный реванш — Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом, назвав миссию некоторых знаков зодиака с октября и на остаток года. От этого будет зависеть их процветание.

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Тельцы

У них весь год был отмечен личными достижениями. Давались они непросто. Тельцам пришлось сотрудничать с людьми издалека, посвящая время учебе и новым проектам. Их задача была в том, чтобы заработать нужные средства и обзавестись покровителями. Вышестоящее руководство будет присматриваться к успехам Тельцов. С октября и ноября им пригодится все, что они заработали, особенно в плане продвижения и личного авторитета.

В октябре Тельцы будут заниматься творческой и интеллектуальной деятельностью, их ждут важные знакомства и встречи. Расходы будут немалые. Успех ждет Тельцов вдали от дома, зимой придет помощь людей издалека.

Львы

В 2023 году могли рассчитывать на признание вдали от дома. Весь год их ждали важные поездки и работа с людьми из других стран. Поддержку им оказывали самые близкие люди. Год Водяного Кролика может принести этому знаку зодиака пополнение в семействе. Осенью важно беречь детей и любимых. Опорой для Львов станут родственники, на первый план выйдут старые связи. В ноябре этот знак ждут кардинальные перемены на службе. Ноябрь и декабрь будут отмечены деловым успехом.