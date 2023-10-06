Судьба Овнов, Львов, Весов, Скорпионов и других знаков на неделе с 9 по 15 октября — главные события

Астрологи назвали миссию некоторых знаков зодиака на неделе с 9 по 15 октября. Их ждут важные непростые события.

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Овны

Окажутся в эпицентре непонятных ситуаций, в которых будет достаточно сложно разобраться. Много вопросов этот знак зодиака задаст своему партнеру. При этом на службе Овнам придется проявить сдержанность и тактичность. Зато в плане денег все стабильно, что позволяет уверенно смотреть в будущее.

Львы

Всю неделю посвятят планированию. Те, кто приложат усилия, могут рассчитывать на перемены. Семейные представители зодиакального круга будут уделять внимание близким, их увлекут дела друзей. Финансовая сфера потребует от Львов дополнительных расходов на детей или родственников.

Весы

Испытают на себе давление со стороны родственников и близких — это могут быть претензии или несправедливые обвинения. Этому знаку нужно обуздать свой гнев и включить прагматизм. Пошатнется и финансовая сфера, особенно у тех, кто склонен к неразумным тратам. Есть риск простуды, лучше не переохлаждаться.