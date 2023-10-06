Судьба Овнов, Львов, Весов, Скорпионов и других знаков на неделе с 9 по 15 октября — главные события

Астрологи назвали миссию некоторых знаков зодиака на неделе с 9 по 15 октября. Их ждут важные непростые события.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны
Окажутся в эпицентре непонятных ситуаций, в которых будет достаточно сложно разобраться. Много вопросов этот знак зодиака задаст своему партнеру. При этом на службе Овнам придется проявить сдержанность и тактичность. Зато в плане денег все стабильно, что позволяет уверенно смотреть в будущее.
Львы
Всю неделю посвятят планированию. Те, кто приложат усилия, могут рассчитывать на перемены. Семейные представители зодиакального круга будут уделять внимание близким, их увлекут дела друзей. Финансовая сфера потребует от Львов дополнительных расходов на детей или родственников.
Весы
Испытают на себе давление со стороны родственников и близких — это могут быть претензии или несправедливые обвинения. Этому знаку нужно обуздать свой гнев и включить прагматизм. Пошатнется и финансовая сфера, особенно у тех, кто склонен к неразумным тратам. Есть риск простуды, лучше не переохлаждаться.
Скорпионы
Сумеют повысить свой престиж на службе и создадут положительную репутацию в кругу друзей. Особое внимание нужно уделить своему здоровью. Финансовая сфера в период до 15 октября получит новые перспективные возможности для улучшения.
Стрельцы
Будут пребывать в инертном состоянии. Стрельцы будут колебаться, так как не смогут принять важное решение. Звезды советуют им вплотную заняться решением важных дел. В толпе лучше проявить осторожность, есть риск травм. Им следует отказаться от посещения массовых мероприятий после 14 октября. Свободное время стоит провести с близкими и семьей.
Козероги
Могут рассчитывать на спокойную неделю, их увлекут хозяйственные заботы и дела. Собственное здоровье этого знака беспокоить не будет. С деньгами все просто и понятно, зато на службе придет признание, затраченные усилия дадут первые всходы.
Рыбы
Проявят себя в сфере взаимоотношений. Рыбам удастся сломать собственные стереотипы в общении с близкими. Одинокие представители зодиакального круга могут встретить вторую половинку. Эти отношения рядом с потенциальным партнером станут серьезными. Хорошее самочувствие позволит им вести очень активный образ жизни, успевая сделать множество дел.
По материалам marieclaire