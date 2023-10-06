«Принимать, прощать и отпускать»: Василиса Володина дала прогноз на 6 октября

Василиса Володина. Фото: соцсети

Астролог рассказала, как провести эту пятницу.

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина дала прогноз на пятницу, 6 октября. Звездочет объяснила, что текущая последняя лунная четверть подводит итоги по ситуациям, связанным с ощущением безопасности, родства, семьи и дома.

«День может быть весьма эмоциональным, однако менять что-то вряд ли захочется. Зато хорошо принимать, прощать и отпускать. Рассказать близкому о накопившихся переживаниях, получить или оказать моральную поддержку», - дала расклад на день Володина.

Также в этот день возможны инсайты, связанные с семейным укладом. Но не торопитесь что-то менять, а пока осознайте их. Активные действия здесь предстоят позже.

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