«Принимать, прощать и отпускать»: Василиса Володина дала прогноз на 6 октября

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина дала прогноз на пятницу, 6 октября. Звездочет объяснила, что текущая последняя лунная четверть подводит итоги по ситуациям, связанным с ощущением безопасности, родства, семьи и дома.
«День может быть весьма эмоциональным, однако менять что-то вряд ли захочется. Зато хорошо принимать, прощать и отпускать. Рассказать близкому о накопившихся переживаниях, получить или оказать моральную поддержку», - дала расклад на день Володина.
Также в этот день возможны инсайты, связанные с семейным укладом. Но не торопитесь что-то менять, а пока осознайте их. Активные действия здесь предстоят позже.
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