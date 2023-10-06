«Возможности «отыграть» потерянное»: что произойдет 6 октября, сообщил Глоба

События в первую неделю октября развиваются по нарастающей. Астролог Богдан Глоба сообщил, что это период возврата к прошлому, когда уже прожитое ранее или люди из прошлого вновь оказываются на горизонте.
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В конце недели лучше усилить бдительность, поскольку вокруг будет искрить – идут взрывные и разрушительные энергии уже в пятницу, 6 октября.
«Начиная с пятницы проявляем сознательность и осторожность. И хотя время неплохое для личных дел, общие аспекты накрывают тенью опасности», - предупредил астролог.
Но не все так смутно и непроглядно. Первая пятница октября предоставит возможности и не оставит никого без компромиссных вариантов.
«Пятница приносит возможности «отыграть» потерянное ранее. Несмотря на ситуативные деловые споры, компромисс обязательно найдется. Поддержите близких и помогите партнерам», - рассказал о грядущем Глоба-младший.