Больше всего повезет: астролог назвал самый счастливый знак зодиака

Астролог утверждают, что Весы распрощаются со всеми проблемами. Мудрость, которая выйдет на первый план с 5 по 22 октября, позволит наладить Весам личную жизнь и получить желаемое в профессиональной сфере.

Главное для Весов в этот период - не становиться источником негатива. Иначе Вселенная развернется к ним спиной и лишит их своих бонусов.

По материалам 7days.ru