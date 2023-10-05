Больше всего повезет: астролог назвал самый счастливый знак зодиака

Астролог Людмила Митрохина сделала прогноз на ближайшие дни октября - с 5 по 22 октября. Эксперт пришла к выводу, что больше других повезет в этот период родившимся под знаком Весов.
Именно Весы и станут главными счастливчиками октября.
Астролог утверждают, что Весы распрощаются со всеми проблемами. Мудрость, которая выйдет на первый план с 5 по 22 октября, позволит наладить Весам личную жизнь и получить желаемое в профессиональной сфере.
Главное для Весов в этот период - не становиться источником негатива. Иначе Вселенная развернется к ним спиной и лишит их своих бонусов.
По материалам 7days.ru