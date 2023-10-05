Больше всего повезет: астролог назвал самый счастливый знак зодиака

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Какому знаку зодиака повезет больше всех с пятого октября.

Астролог Людмила Митрохина сделала прогноз на ближайшие дни октября - с 5 по 22 октября. Эксперт пришла к выводу, что больше других повезет в этот период родившимся под знаком Весов.

Именно Весы и станут главными счастливчиками октября.

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Астролог утверждают, что Весы распрощаются со всеми проблемами. Мудрость, которая выйдет на первый план с 5 по 22 октября, позволит наладить Весам личную жизнь и получить желаемое в профессиональной сфере.

Главное для Весов в этот период - не становиться источником негатива. Иначе Вселенная развернется к ним спиной и лишит их своих бонусов.

По материалам 7days.ru

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