Зодиакальный круг очерчен: знаки зодиака, для которых октябрь станет счастливым — конец ссорам, воссоединение со второй половинкой

Тельцы в последнее время предпочитали оставаться в одиночестве, не желая выстраивать коммуникации с окружающими. Но с 5 октября все изменится. Представители этого знака зодиака начнут контактировать в близкими и будут весьма позитивными.

Близнецы смогут найти общий язык сначала с собой, а затем и с партнером.

Больше всего в октябре повезет Весам. Они навсегда распрощаются с проблемами, помирятся с родными, с которыми были в ссоре. Мудрость позволит получить желаемое в личных отношениях с 5 по 22 октября.

Скорпионы обуздают свою гордыню и протянут руку помощи тем, с кем еще недавно не могли найти общий язык.

По материалам 7days.ru