Зодиакальный круг очерчен: знаки зодиака, для которых октябрь станет счастливым — конец ссорам, воссоединение со второй половинкой

Составляя гороскоп на октябрь, астролог Людмила Митрохина особенно выделила представителей четырех знаков зодиака. Именно им звезды сулят решение многих проблем в октябре.
Во втором месяце осени помирятся давние друзья и воссоединятся расставшиеся пары. Главное помнить, что зодиакальный круг уже очерчен и случится только то, что должно случиться.
Тельцы в последнее время предпочитали оставаться в одиночестве, не желая выстраивать коммуникации с окружающими. Но с 5 октября все изменится. Представители этого знака зодиака начнут контактировать в близкими и будут весьма позитивными.
Близнецы смогут найти общий язык сначала с собой, а затем и с партнером.
Больше всего в октябре повезет Весам. Они навсегда распрощаются с проблемами, помирятся с родными, с которыми были в ссоре. Мудрость позволит получить желаемое в личных отношениях с 5 по 22 октября.
Скорпионы обуздают свою гордыню и протянут руку помощи тем, с кем еще недавно не могли найти общий язык.
По материалам 7days.ru