Зодиакальный круг очерчен: знаки зодиака, для которых октябрь станет счастливым — конец ссорам, воссоединение со второй половинкой

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Гороскоп на октябрь 2023 года.

Составляя гороскоп на октябрь, астролог Людмила Митрохина особенно выделила представителей четырех знаков зодиака. Именно им звезды сулят решение многих проблем в октябре.

Во втором месяце осени помирятся давние друзья и воссоединятся расставшиеся пары. Главное помнить, что зодиакальный круг уже очерчен и случится только то, что должно случиться.

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Тельцы в последнее время предпочитали оставаться в одиночестве, не желая выстраивать коммуникации с окружающими. Но с 5 октября все изменится. Представители этого знака зодиака начнут контактировать в близкими и будут весьма позитивными.

Близнецы смогут найти общий язык сначала с собой, а затем и с партнером.

Больше всего в октябре повезет Весам. Они навсегда распрощаются с проблемами, помирятся с родными, с которыми были в ссоре. Мудрость позволит получить желаемое в личных отношениях с 5 по 22 октября.

Скорпионы обуздают свою гордыню и протянут руку помощи тем, с кем еще недавно не могли найти общий язык.

По материалам 7days.ru

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