Жирные пачки денег: как Овны, Близнецы, Львы и Весы озолотятся в октябре — берут от жизни все

Астролог Елена Нолари поделилась финансовым прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, у которых есть все шансы сорвать денежный куш.
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Овны
Как минимум первая декада месяца пройдет на позитиве. Овны могут рассчитывать на существенную прибавку к зарплате или дополнительный доход. Единственное, им нужно избегать конфликтов с коллегами и начальством. Овны сумеют обойти конкурентов благодаря творческому подходу. Новые проекты принесут им хорошую прибыль.
Близнецы
Станут везунчиками октября в плане материального достатка. Удача с финансовой точки зрения обеспечит им стабильность. В этом месяце Близнецы могут расширить свой бизнес, легко продвигаться по службе. Главное, избегать случайных незапланированных трат. После 15 октября этот знак зодиака может рассчитывать на поступление крупных денежных средств.
Львы
Получат вознаграждение за ранее проделанную работу. И это признание придет не только в денежном эквиваленте, но и в виде особой выгоды или привилегий. Любые рабочие поездки будут удачными. Финансовый достаток этого знака зодиака будет зависеть от их усердия. Вложить средства можно в долгосрочные инвестиции или в недвижимость.
Весы
Смогут добиться многого. В конце месяца этот знак зодиака может рассчитывать на хорошую премию или бонусы. При этом им стоит экономить и не тратить накопленные средства без счета. Полезными станут инвестиции. Однако все моменты с бумагами должны быть понятными, вкладывать средства можно только при этом условии.
По материалам life.ru