Жирные пачки денег: как Овны, Близнецы, Львы и Весы озолотятся в октябре — берут от жизни все

Астролог Елена Нолари поделилась финансовым прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, у которых есть все шансы сорвать денежный куш.

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Овны

Как минимум первая декада месяца пройдет на позитиве. Овны могут рассчитывать на существенную прибавку к зарплате или дополнительный доход. Единственное, им нужно избегать конфликтов с коллегами и начальством. Овны сумеют обойти конкурентов благодаря творческому подходу. Новые проекты принесут им хорошую прибыль.

Близнецы

Станут везунчиками октября в плане материального достатка. Удача с финансовой точки зрения обеспечит им стабильность. В этом месяце Близнецы могут расширить свой бизнес, легко продвигаться по службе. Главное, избегать случайных незапланированных трат. После 15 октября этот знак зодиака может рассчитывать на поступление крупных денежных средств.