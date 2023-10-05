Что ждет Тельцов, Раков, Львов и Дев: стимуляция везения — осталось 3 дня

Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут важные события до 8 октября. Они должны прислушаться к своему шестому чувству. Вселенная будет на их стороне.

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Тельцы

Этот знак зодиака может рассчитывать на то, что затяжной напряженный период наконец-то подходит к концу. Пока лучше отложить все важные дела и заняться планированием и подготовкой каких-то будущих проектов. Уже с 9 октября для представителей этого знака наступит долгожданная белая полоса.

Раки

Будут активно тратить деньги на важные и недешевые покупки. Правда, такие траты себя оправдают в будущем. Пятницу, 6 октября, им лучше провести спокойно, без вспышек. Этот день и так выдастся слишком напряженным. Уикенд, 7 и 8 октября соответственно, лучше провести в кругу друзей. Приятная компания поднимет им настроение.