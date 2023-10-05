Судьба Тельцов, Раков, Дев, Скорпионов и Рыб — денежный вихрь, карьера: до 15 октября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака с 5 по 15 октября, назвав важные события на этот период.

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Тельцы должны набраться терпения. Им ни в коем случае нельзя переживать или расстраиваться по пустякам. Событий, которые могут выбить их из колеи будет достаточно. При этом Тельцы сумеют разобраться со всеми задачами на службе и даже смогут произвести благоприятное впечатление на вышестоящее руководство. Отсюда и приятные бонусы.

Раков будет утомлять слишком активная работа, долгие переговоры и суета. До 15 октября им лучше заняться самореализацией и построением планов. С середины месяца у Раков есть все шансы успешно начать новые проекты, которые принесут им дивиденды.