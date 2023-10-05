Судьба Тельцов, Раков, Дев, Скорпионов и Рыб — денежный вихрь, карьера: до 15 октября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака с 5 по 15 октября, назвав важные события на этот период.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Тельцы должны набраться терпения. Им ни в коем случае нельзя переживать или расстраиваться по пустякам. Событий, которые могут выбить их из колеи будет достаточно. При этом Тельцы сумеют разобраться со всеми задачами на службе и даже смогут произвести благоприятное впечатление на вышестоящее руководство. Отсюда и приятные бонусы.
Раков будет утомлять слишком активная работа, долгие переговоры и суета. До 15 октября им лучше заняться самореализацией и построением планов. С середины месяца у Раков есть все шансы успешно начать новые проекты, которые принесут им дивиденды.
Девы смогут улучшить свое финансовое состояние. Период до 15 октября подходит для управления финансами. Звезды советуют им разобраться с долгами и распланировать свой бюджет до ноября. Лучше отказаться от кредитов и крупных займов.
Скорпионы в этот период будут посвящать себя семье и любимым. Они могут позволить себе насладиться нежностью и романтикой. Одиноким представителям знака полезно пустить в ход все свое обаяние и завести новые знакомства, они могут быть выгодными.
Рыбы доверятся своей интуиции, их чутье будто находилось в «спящем режиме». Пользу этому знаку зодиака принесут близкие, которые помогут дельным советом. Главное — не поддаваться импульсивному мышлению. Сначала продумать все до мелочей, а потом приступить к реализации проектов.
По материалам 7days