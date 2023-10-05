Чуйка на деньги: важная миссия Тельцов, Весов, Стрельцов и Водолеев — условие для счастья

Астрологи назвали важную миссию некоторых знаков зодиака, только исполнив свой долг, они могут быть по-настоящему счастливы. Эти баловни судьбы умеют зарабатывать деньги — богатство идет им по судьбе.

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Тельцы

Имеют тонкий нюх на деньги, шелест купюр звучит для них как симфония. Тельцы всегда стремятся к тому, чтобы заработать больше, чем у них есть. Этот знак зодиака всегда выбирает в спутники жизни только тех, кто имеет большие перспективы в финансовом и карьерном плане. Тельцы уважают тех людей, которые тянут их вверх. Отсутствие любви они могут восполнить счетом в банке.

Весы

Мечтают меньше работать, но больше получать. Они стремятся к комфорту и достатку, которые можно достичь не прилагая особых усилий. Весы готовы переложить на вторую половинку все обязанности по бюджету. Они мечтают встретить человека, который будет обеспечивать их всем необходимым.