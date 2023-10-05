Тельцы, Близнецы, Раки, Девы и другие знаки — абсолютные везунчики на неделе с 9 по 15 октября

Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут абсолютными везунчиками на неделе с 9 по 15 октября. Им будет сопутствовать удача в материальном плане.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Тельцы
Для них будущий период станет спокойным и стабильным, он позволит им приумножить материальную составляющую. Положиться также можно и на здоровье. Тельцы уделят внимание своему телу и красоте, идеальным будет посещение сауны или бани.
Близнецы
Будут пребывать в редком для них состоянии гармонии. На первый план выйдет сфера отношений. Если на службе и могут быть какие-то трудности, то они сгладятся приятными денежными поступлениями. Одинокие представители знака встретят свою вторую половинку.
Раки
Всю неделю вплоть до 15 октября будут заняты работой. Результат такой деятельности не заставит себя долго ждать — материальная составляющая будет напрямую зависеть от затраченных усилий. Раков ждут командировки и поездки по службе. Недостаток внимания этот знак зодиака компенсирует своим близким чуть позже.
Девы
Могут рассчитывать на позитивные эмоции. Одинокие представители знака ощутят влюбленность. Зато профессиональная сфера пока останется без изменений, а материальная сторона жизни потребует от них дополнительных расходов на приобретение имущества.
Козероги
Вступают в стабильный период, когда их внимания потребуют дела семьи и забота о быте. На первый план выйдут родственники с их проблемами. Определенных затрат потребуют дети. При этом финансовая сторона жизни обещает быть стабильной и предсказуемой. В профессиональном плане они увидят первые результаты ранее затраченных усилий.
Водолеи
Займут позицию неформального лидера. Они будут очень активными на службе, что позволит им найти возможности для заработка или новый источник дохода. Не стоит забывать и об отдыхе. Прогулки на свежем воздухе и в лесу будут как никогда кстати.
По материалам marieclaire