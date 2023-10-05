Тельцы, Близнецы, Раки, Девы и другие знаки — абсолютные везунчики на неделе с 9 по 15 октября

Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут абсолютными везунчиками на неделе с 9 по 15 октября. Им будет сопутствовать удача в материальном плане.

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Тельцы

Для них будущий период станет спокойным и стабильным, он позволит им приумножить материальную составляющую. Положиться также можно и на здоровье. Тельцы уделят внимание своему телу и красоте, идеальным будет посещение сауны или бани.

Близнецы

Будут пребывать в редком для них состоянии гармонии. На первый план выйдет сфера отношений. Если на службе и могут быть какие-то трудности, то они сгладятся приятными денежными поступлениями. Одинокие представители знака встретят свою вторую половинку.

Раки

Всю неделю вплоть до 15 октября будут заняты работой. Результат такой деятельности не заставит себя долго ждать — материальная составляющая будет напрямую зависеть от затраченных усилий. Раков ждут командировки и поездки по службе. Недостаток внимания этот знак зодиака компенсирует своим близким чуть позже.