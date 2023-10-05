Деньги ловят налету: путь мощного обогащения Близнецов, Дев и Весов — по 15 октября

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Им будет сопутствовать удача.

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом, назвав знаки зодиака, которые будут активно зарабатывать нужные им средства до 15 октября. Меркурий окажет поддержку своим фаворитам. Главное — не упустить свой шанс. С материальной стороной проблем не будет.

Близнецы

Эти баловни судьбы укрепят свои позиции в сфере карьеры. Помощником им станет Меркурий. Этот знак зодиака может рассчитывать на увеличение своего дохода. Денег станет в разы больше.

Девы

Улучшать свое финансовое положение в первой декаде месяца. Этот период идеально подойдет для планирования и управления своими финансами. Им следует разобраться с долгами и распланировать бюджет на ноябрь. Лучше пока не брать кредиты, особенно, если сумма займа слишком внушительная.

Весы

Заложат в октябре фундамент своего безбедного будущего. Им нужно выложиться по максимуму в каждом деловом вопросе. Тогда они получат поддержку Меркурия. Этот знак зодиака решит все свои проблемы и выйдет на путь обогащения.

По материалам 7days

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