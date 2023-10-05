Деньги ловят на лету: путь мощного обогащения Близнецов, Дев и Весов — по 15 октября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом, назвав знаки зодиака, которые будут активно зарабатывать нужные им средства до 15 октября. Меркурий окажет поддержку своим фаворитам. Главное — не упустить свой шанс. С материальной стороной проблем не будет.

Близнецы

Эти баловни судьбы укрепят свои позиции в сфере карьеры. Помощником им станет Меркурий. Этот знак зодиака может рассчитывать на увеличение своего дохода. Денег станет в разы больше.

Девы

Улучшать свое финансовое положение в первой декаде месяца. Этот период идеально подойдет для планирования и управления своими финансами. Им следует разобраться с долгами и распланировать бюджет на ноябрь. Лучше пока не брать кредиты, особенно если сумма займа слишком внушительная.

Весы

Заложат в октябре фундамент своего безбедного будущего. Им нужно выложиться по максимуму в каждом деловом вопросе. Тогда они получат поддержку Меркурия. Этот знак зодиака решит все свои проблемы и выйдет на путь обогащения.

По материалам 7days