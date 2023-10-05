Чего нельзя делать Ракам, Стрельцам и Водолеям с 6 по 30 октября — иначе быть беде

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 6 по 30 октября, назвав знаки зодиака, которым нужно проявить бережливость. Главный подвох этого месяца в том, что Черная Луна попытается создать хаос в делах и финансах. Лучше всего не начинать новые проекты, можно упустить самое главное, и результат едва ли порадует. В этот период многие перестают ощущать важность сбережений и начинают тратить деньги впустую, даже если масштабы трат становятся неприлично огромными.

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Раки

Черная Луна проверит их на прочность, а потом вынесет свой вердикт, подбросив новую пачку проблем. До 30 октября Раки будут втянуты в какие-то финансовые махинации. Им захочется сорвать куш, а выйдет совершенно наоборот. Раки могут потерять и деньги, и свою репутацию. Им следует взяться за ум.

Стрельцы

Мечтают жить на полную катушку. Они редко задумываются о завтрашнем дне и тратят все свои финансы подчистую. В период с 6 по 30 октября Стрельцы могут потерять стабильный источник дохода, на который они полагались. Путь к изобилию будет прикрыт в одночасье. Спасти их смогут только сбережения и дополнительный источник дохода.

Водолеи

Даже финансово грамотные везунчики могут испытать сложности с материальным достатком. Водолеи то и дело будут сталкиваться с новыми проблемами и тратами. Им покажется, что деньги утекают у них сквозь пальцы. Лучше не искушать судьбу и мирно пройти этот нервный путь. Такие сложности помогут выработать новый план.

По материалам 7days