Пришло время встретиться с прошлым: Глоба дал прогноз на 5 октября

Первую неделю октября астролог Богдан Глоба охарактеризовал как возвратную к былым ситуациям. Причем, вернутся не раз и внезапно даже люди, которые остались где-то позади.

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Наступит сумятица, а островками спокойствия станут цельные личности – им повезет больше других сохранять самообладание и не поддаваться на круговороты сумятицы.

Четверг 5 октября – это канун разрушительных энергий, готовящихся обрушиться на людей в конце недели. С пятницы надо будет проявлять огромную осторожность, а пока – самое время встретиться с прошлым.