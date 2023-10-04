Полный разворот линии судьбы: только два знака зодиака встретят в октябре любовь всей жизни

В октябре есть все шансы встретить любовь всей своей жизни у представителей двух знаков зодиака.
Речь идет об Овнах и Рыбах. Первый зодиакальный круг начинают, вторые его замыкают. Повезет и тем, и другим. Согласно астрологическому прогнозу, который сделала ведический астролог Руслана Краснова, октябрь будет наполнен романтическими событиями для Овнов и Рыб.
Овнам, которые еще не в отношениях, звезды обещают в октябре судьбоносную встречу и яркую влюбленность. В этом месяце будет много общения и знакомств.
Похожая ситуация будет складываться и у Рыб. У свободных Рыб тоже будет много романтики и встреч. Часть инициативы нужно взять на себя, помните — под лежачий камень вода не течет.
По материалам 7days.ru