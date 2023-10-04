Зодиакальный круг очерчен: события, которые повлияют на Козерогов, Водолеев и Рыб в октябре

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Астрологический прогноз на октябрь.

Ведический астролог Руслана Краснова сделала астрологический прогноз на десятый месяц года. 

Зодиакальный круг очерчен, из него выйти не удастся. А значит, произойдет то, что должно произойти. Какие же события повлияют на Козерогов, Водолеев и Рыб.

Козерогам в октябре обещан карьерный рост. Они получат выгодное предложение от руководства о повышении в должности. Вместе с этим, разумеется, вырастут и доходы.

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Водолеям в октябре рекомендовано прислушиваться к подсказкам интуиции. Может возникнуть интерес к астрологии, нумерологии и другим тайным знаниям. Во второй половине октября нужно будет поработать над личными отношениями и улучшить их качество.

Для Рыб первая половина октября станет борьбой за власть в отношениях. Октябрь приготовил для свободных Рыб массу романтических сюрпризов и новые знакомства.

По материалам 7days.ru

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