Зодиакальный круг очерчен: события, которые повлияют на Козерогов, Водолеев и Рыб в октябре

Ведический астролог Руслана Краснова сделала астрологический прогноз на десятый месяц года.
Зодиакальный круг очерчен, из него выйти не удастся. А значит, произойдет то, что должно произойти. Какие же события повлияют на Козерогов, Водолеев и Рыб.
Козерогам в октябре обещан карьерный рост. Они получат выгодное предложение от руководства о повышении в должности. Вместе с этим, разумеется, вырастут и доходы.
Водолеям в октябре рекомендовано прислушиваться к подсказкам интуиции. Может возникнуть интерес к астрологии, нумерологии и другим тайным знаниям. Во второй половине октября нужно будет поработать над личными отношениями и улучшить их качество.
Для Рыб первая половина октября станет борьбой за власть в отношениях. Октябрь приготовил для свободных Рыб массу романтических сюрпризов и новые знакомства.
По материалам 7days.ru