Зодиакальный круг очерчен: события, которые повлияют на Козерогов, Водолеев и Рыб в октябре

Ведический астролог Руслана Краснова сделала астрологический прогноз на десятый месяц года.

Зодиакальный круг очерчен, из него выйти не удастся. А значит, произойдет то, что должно произойти. Какие же события повлияют на Козерогов, Водолеев и Рыб.

Козерогам в октябре обещан карьерный рост. Они получат выгодное предложение от руководства о повышении в должности. Вместе с этим, разумеется, вырастут и доходы.

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