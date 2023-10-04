Луна будет в Близнецах-Раке: астролог предупредила о важном 5 и 6 октября

Ближайшие дни — пятое и шестое октября выпадают на 21 и 22 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в Близнецах-Раке.
Астролог Елена Мун рассказала, чего ждать от этого периода, предупредив о важных событиях и связанных с ними эмоциях.
«Появится внезапная чувствительность и сентиментальность. Вспомните о своей семье, друзьях и близких. Хороший отдых и общение принесут радость и удовольствие. В работе также будет благоприятна коллективная деятельность и решение текущих вопросов. Но лучше не перетруждаться и отдать предпочтение рутиной работе», — порекомендовала астролог Елена Мун.
По материалам vnimanie.pro