Луна будет в Близнецах-Раке: астролог предупредила о важном 5 и 6 октября

Ближайшие дни — пятое и шестое октября выпадают на 21 и 22 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в Близнецах-Раке.

Астролог Елена Мун рассказала, чего ждать от этого периода, предупредив о важных событиях и связанных с ними эмоциях.

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