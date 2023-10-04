В ноябре Козероги, Водолеи и Рыбы совершат прыжок в карьере: от зарплаты все ахнут

В ноябре Козероги, Водолеи и Рыбы смогут совершить головокружительный прыжок ввысь по карьерной лестнице, если проявят креативность и творческий подход к делу.

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Этот период подходит для запуска новых проектов и расширения бизнеса. Вы будете испытывать удовлетворение от своего труда, который приносит пользу другим.

Но не только радость от пользы дела принесет вам работа. Ваши проекты станут приносить хорошие деньги, доход станет стабильным и высоким.

Источник: rsute.ru