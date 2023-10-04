Матрица судьбы Близнецов, Львов, Стрельцов и Водолеев — в чем их главная беда: крушат и топчут счастье

Астрологи назвали матрицу судьбы некоторых знаков зодиака, определив их главную слабость и беду — они сами отталкивают свое счастья. Их слабое место — это семья и любовь. Они не могут оставаться верными своей второй половинке.

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Близнецы

Они обладают непостоянным характером. Близнецы не будут брать на себя ответственность и какие-то обязательства перед партером. Рассчитывать на них не приходится. Им скучно жить с одним и тем же человеком. Они всегда стремятся к разнообразию. Крепкий семейный тыл им не нужен.

Львы

На первом плане у них эмоции, веселье и острые отношения. Все это хорошо только в определенном возрасте. Однако с годами Львы стремятся продлить эти же увлечения. Обычный брак с бытовыми проблемами им кажется слишком скучным. Львы будут выводить вторую половинку на постоянные конфликты, чтобы добиться прежней бури эмоций.