Какие изменения в личной жизни произойдут в жизни Дев, Стрельцов, Козерогов: новый путь

Девы, Стрельцы и Козероги в октябре могут изменить свою личную жизнь под влиянием планетарных сил.

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Одиноким Девам нефритовая пора поможет в активном поиске новых знакомств и завязывании отношений. Связь будет волшебно прекрасной, если Девы проявят осторожность и неспешность.

Стрельцы должны проститься с прошлым, чтобы вступить в новую фазу развития личной жизни. Перемены будут глобальными, будьте готовы.

Козероги должны больше времени проводить в семье. Это настроит их внутреннюю энергию на нужный благостный лад и прекрасные перемены.

Источник: rsute.ru