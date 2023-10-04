Какой подарок судьба сделает Овнам, Ракам, Весам, Скорпионам и Рыбам — все предрешено

Астрологи назвали знаки зодиака, которые еще при рождении получают особый подарок от судьбы. Такой щедрый дар дается далеко не всем. Эти везунчики могут встретить любовь всей своей жизни — того, как станет смыслом их существования. Эта сила притяжения пройдет через всю их жизнь.

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Овны

Марс наделяет их неиссякаемой энергией. Овны могут казаться импульсивными и бесстрашными. Им все по плечу. Жизнь с ними похожа на американские горки. И дело в их пламенной натуре. Зато в любви Овны спокойны, они будут защищать свою вторую половику от всех забот и волнений.

Раки

Это воплощение нежности. Но натуру этого знака сложно разглядеть за неприступной оболочкой. Те, кому удастся прорваться в их тесный круг общения, поймут, каким тонким даром наделены Раки. В сфере любви им нет равных. Отношения с ними строятся гармонично, легко, они всегда ищут взаимопонимание со своей второй половинкой.