Какой подарок судьба сделает Овнам, Ракам, Весам, Скорпионам и Рыбам — все предрешено

Астрологи назвали знаки зодиака, которые еще при рождении получают особый подарок от судьбы. Такой щедрый дар дается далеко не всем. Эти везунчики могут встретить любовь всей своей жизни — того, как станет смыслом их существования. Эта сила притяжения пройдет через всю их жизнь.
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Овны
Марс наделяет их неиссякаемой энергией. Овны могут казаться импульсивными и бесстрашными. Им все по плечу. Жизнь с ними похожа на американские горки. И дело в их пламенной натуре. Зато в любви Овны спокойны, они будут защищать свою вторую половику от всех забот и волнений.
Раки
Это воплощение нежности. Но натуру этого знака сложно разглядеть за неприступной оболочкой. Те, кому удастся прорваться в их тесный круг общения, поймут, каким тонким даром наделены Раки. В сфере любви им нет равных. Отношения с ними строятся гармонично, легко, они всегда ищут взаимопонимание со своей второй половинкой.
Весы
Славятся своей нежной романтичной натурой. Они точно не забудут памятную дату. Этот знак зодиака обладает врожденной эмпатией, свою вторую половинку они чувствуют даже на расстоянии. Весы сделают все, чтобы их любимые были счастливыми.
Скорпионы
В любви полны сюрпризов. Если они к кому-то привязались, то уже не отпустят этого человека. Скорпионы преданные и заботливые. Они готовы идти на определенные жертвы, чтобы доставить своей второй половинке удовольствие.
Рыбы
Легки на подъем. С ними всегда интересно в общении, иногда они кажутся легкомысленными. Но это совсем не так. Своим внутренним миром они готовы делиться только с теми, кто им по-настоящему дорог. Рыбы как никто другой поймет переживания ближнего, и даст мудрый совет.
По материалам marieclaire