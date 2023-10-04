Что на самом деле объединяет Тельцов, Скорпионов, Львов и Овнов — в чем их тайна

Астролог Кристина Терепа назвала знаки зодиака, у которых есть одна важная общая черта. В этом они схожи друг на друга — удивительно, но это так. Тельцы, Скорпионы, Львы и Овны никогда не забудут и не простят измену — их вторые половинки должны это знать.

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Тельцы

Никогда не простят любимым измену. Тельцы — главные зодиакальные собственники. Тот, кто заслужил их доверие, должен понимать, что это дорого стоит. Они не будут раскрывать свое сердце и душу первому попавшемуся человеку на их пути. В ответ от любимых Тельцы ждут преданности и понимания. Даже мельчайшая ложь станет для них серьезной обидой. Они сразу почувствуют, если их захотят обмануть.

Скорпионы

Тот, кто изменил или предал их, можно сказать, в миг потеряет всякое доверие этого знака зодиака. Скорпионы мстительны, в этом они не знают границ. Этот знак зодиака может быть безжалостным — попасть в их ловушку очень просто. Интриги и сплетни — кредо Скорпионов. Со своей жертвой на моральном уровне они разделаются в два счета.