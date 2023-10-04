Что на самом деле объединяет Тельцов, Скорпионов, Львов и Овнов — в чем их тайна

Астролог Кристина Терепа назвала знаки зодиака, у которых есть одна важная общая черта. В этом они схожи друг на друга — удивительно, но это так. Тельцы, Скорпионы, Львы и Овны никогда не забудут и не простят измену — их вторые половинки должны это знать.
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Тельцы
Никогда не простят любимым измену. Тельцы — главные зодиакальные собственники. Тот, кто заслужил их доверие, должен понимать, что это дорого стоит. Они не будут раскрывать свое сердце и душу первому попавшемуся человеку на их пути. В ответ от любимых Тельцы ждут преданности и понимания. Даже мельчайшая ложь станет для них серьезной обидой. Они сразу почувствуют, если их захотят обмануть.
Скорпионы
Тот, кто изменил или предал их, можно сказать, в миг потеряет всякое доверие этого знака зодиака. Скорпионы мстительны, в этом они не знают границ. Этот знак зодиака может быть безжалостным — попасть в их ловушку очень просто. Интриги и сплетни — кредо Скорпионов. Со своей жертвой на моральном уровне они разделаются в два счета.
Львы
Красиво уйдут из вашей жизни, если узнают о том, что им изменяли. Львы никогда не будут выяснять обстоятельств, выставлять изменника за дверь, скандалить и искать виноватых. Человек, предавший их любовь, тут же окажется за пределами досягаемости. Копаться в грязи этот знак зодиака уж точно не будет. Их прельщает только лучшая жизнь и в ней должны быть те, кому они полностью могут довериться.
Овны
Этот знак зодиака не умеет прощать обиды. Темпераментные Овны смолчать не смогут. Хотя они и готовы согласиться на свободные отношения, на самом деле, они будут пилить свою вторую половинку, изыскивая причины для ссоры и препирательств. Если Овны влюбляются на самом деле, они не будут искать кого-то на стороне и становятся верными спутниками своей второй половине.
По материалам marieclaire