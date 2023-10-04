Мощный дар Тельцов, Близнецов, Скорпионов и Стрельцов — все завидуют и хотят так же

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают мощным даром, остальные им завидуют и хотят так же. Эти баловни судьбы добиваются всего, чего хотят — их девиз: «вижу цель, не вижу препятствий».

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Тельцы

Обладают даром материализации. Если этот знак зодиака чего-то захочет, он это добьет одной только силой мысли. Тельцы могут загадать новую квартиру, дом, прибавку к зарплате или идеального мужа. Все, о чем они мечтают, исполнится. Магия материализации даст им шанс завладеть всеми благами мира.

Близнецы

Могут кого угодно убедить в своей правоте. Близнецы могут убедить друзей и вторую половинку даже в том, чего на самом деле не было. Окружающие им охотно верят. Таким даром обладают далеко не все. И Близнецы этим умело пользуются. Они искусные манипуляторы.