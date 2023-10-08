У каких знаков зодиака судьба развернется на 180 градусов с 1 ноября - будет нечто

Близнецы

В ноябре планеты поставят перед выбором Близнецов. Этот выбор значительно повлияет на жизнь представителей знака зодиака: они станут жить либо значительно лучше, либо значительно хуже. При этом отсидеться в домике, промолчать, сделать вид, что ничего не произошло или ждать, когда все рассосется не выйдет. Придется выбирать, не прогадайте.

Водолей

У Водолеев в ноябре появятся некие перспективы для создания семьи. Может удастся познакомиться с достойным партнером или нынешний предложит сделать шаг в сторону развития отношений – заключить брак или хотя бы съехаться.

В парах, где и так все хорошо, тоже будут волнительные колыхания – еще один ребенок поможет укрепить брак, а пожилых супругам можно приглядеться к возможности завести домашнее животное.

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Скорпион

Скорпионы должны быть готовы к денежным трудностям, которые в ноябре значительно изменят вашу жизнь. Однако, в это время не стоит унывать, отчаиваться и экономить, если вы сделали хороший задел ранее.

Это время начать жить по-другому, но не хуже. Будет возможность проверить истинное отношение партнера, друзей и детей. Кто поспешит вам на помощь? Смотрите и запоминайте.