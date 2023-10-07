Какие беды подстерегают три знака зодиака в ноябре – держитесь

Водолей

У Водолеев в ноябре пошатнется здоровье. Могут дать о себе знать хронические проблемы или появится новые из-за расшатанных нервов. Лучше всего в этот период не переживать, не поддаваться осенней меланхолии и стрессам. Проводите время с любимыми людьми и наслаждайтесь любимыми занятиями: просмотром фильмов, чтением книг или что вы там любите.

Овен

Овны могут в ноябре оступиться в любовных делах. В этом месяце велик шанс повестись на соблазны, то есть обратить внимание на нового партнёра. И все бы ничего, но ноябрь может соблазнить Овнов обратить внимание на несвободного партнёра или же на другого мужчину/женщину, будучи в отношениях или даже в браке.

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Дева

Девы в ноябре будут испытывать существенные финансовые трудности. Может случится потеря работы или спонсорской помощи. В это время к деньгам следует относиться бережно, вести счет. Не тратьте больше трети от того, что зарабатываете. Если будет период полного отсутствия доходов, то тратить стоит не более того, что нужно для жизни без излишеств.