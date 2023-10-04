Девы, Стрельцы и Козероги стали фаворитами октября: Вселенная одарит везением и деньгами

Девы, Стрельцы и Козероги в октябре перенесут многие судьбоносные трансформации, которые позитивно отразятся на их жизни.
Те люди, которые мечтали о деньгах, будут одарены Вселенной сполна. Те, кто грезил о любви и детях, смогут обрести счастье в личной жизни. Высшие силы будут помогать Девам, Стрельцам, Козерогам на каждом их жизненном этапе.
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Девы достигнут своей главной мечты и станут счастливы. Стрельцы достигнут безупречной гармонии дома и в семье.
Для Козерогов октябрь станет месяцем карьеры и мощного потока финансовой энергии.
Источник: rsute.ru