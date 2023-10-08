Особенный день! Тельцы и еще два знака зодиака с 8 октября оберут новые смыслы - разворот на 180 градусов

Тельцы

Сосредоточьтесь на людях, которые много для вас значат. Если вам нужна помощь в управлении делами, обратитесь к друзьям, братьям и сестрам, коллегам. Возможно, кто-то другой сможет подсказать ответ, которого вы не видите. Избегайте поспешных решений, предлагайте и принимайте советы.

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Раки

Не исключено, что вам предстоит небольшое путешествие, возможно, с кем-то особенным. Запланируйте выход в свет, сходите на спектакль, концерт или попробуйте новый ресторан. В материальном плане вы можете сейчас немного побаловать себя и своего любимого человека, так что наслаждайтесь этим.

Водолеи

Сегодня вы способны создать интенсивную связь, возможно, с кем-то новым. Ваше игривое, легкое отношение к жизни замечают и ценят другие люди, чувствуя к вам притяжение. Используйте это время с пользой.