С 7 октября! Овны, Стрельцы и Рыбы найдут головокружительное счастье - оно уже рядом

Овны

Найдите время для семьи. Разделите трапезу или сходите вместе на спектакль или концерт. Уделите внимание маме или материнской фигуре, которая много сделала для вас.

Не откладывайте на потом необходимые практические расходы, например, ремонт дома или покупку нового автомобиля. Возможно, сегодня вам придется потратиться, чтобы обрести душевное спокойствие.

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Стрельцы

Планы поездок, возможно, романтического путешествия, могут столкнуться с некоторыми осложнениями или задержками. Будьте осторожны с дорогими покупками, сегодня ищите то, что не купишь за деньги, например, настоящую любовь или дружбу с кем-то особенным.

Рыбы

Сегодня вы можете почувствовать себя рассеянными. Кто-то или что-то заставляет вас быть озабоченными, что затрудняет выполнение работы. Любопытство может быть полезным, но сегодня держите его под контролем.