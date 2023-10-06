Какие три знака зодиака сорвут куш удачи с 6 октября - положение планет

Продуктивный день в плане коммуникации любого характера.

Львы

Поскольку Венера в вашем социальном секторе направлена к революционному Урану, приготовьтесь к сюрпризу. Возможно, кто-то, кого вы давно не видели, навестит вас или позвонит, застав врасплох. Вы можете удивиться своей реакции. С этим человеком может состояться очень интересная беседа. Возможно, это даже шанс устранить все разногласия и начать все с чистого листа.

Стрельцы

Положение планет относительно вашего знака предполагает стремление к общению. А поскольку Венера создает угол с Ураном, не удивляйтесь, если неожиданная встреча или приглашение поднимут ваше настроение.

Кроме того, если у вас есть важный план или проект, который необходимо завершить, то обращение с единомышленниками за идеями и советами может позволить вам добиться поистине блестящих результатов.

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Козероги

Ваш сектор отношений получает дополнительный импульс, вдохновляя вас на более тесное взаимодействие с друзьями или семьей. Присутствие Венеры говорит о том, что вы можете быть более готовы к компромиссам и даже ставить чужие потребности выше своих собственных. Поскольку в течение суток эта общительная планета находится под углом к беспокойному Урану, будьте готовы к неожиданному приглашению.