У Овнов и еще двух знаков зодиака с 5 октября проснутся новые таланты - даже не думали

Сегодня возможны разногласия и конфликты как дома, так и на работе.

Овны

Если вы с чем-то не согласны на работе, то, возможно, стоит принять участие в жизни компании, чтобы получить возможность высказать свое мнение. Общение с единомышленниками, разделяющими Ваши взгляды, поможет вам почувствовать поддержку.

Близнецы

Луна запускает беспокойный аспект, который может заставить вас отказаться от убеждений, подавлявших ваши уникальные качества и таланты. Возможно, вы чувствовали это и раньше, но с учетом других изменений, происходящих в вашей карте, это стремление может набрать силу.

Соединение Венеры с Ураном побуждает вас в полной мере проявить свои природные способности, так как их развитие приведет к успеху, но в то же время придется жестко отстоять свою точку зрения и дать отпор недоброжелателям.

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Весы

Может проявиться интуитивное предчувствие, что вам необходимо наладить контакт с человеком, которым вы сейчас в конфликте. И если Вы пойдете на это, то можете обнаружить, что ни к чему хорошему это не ведет. Не только внешне, но и в плане жизненного опыта и общих идеалов.