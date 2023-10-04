Успеть до 2024-го! Решающая миссия Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов на остаток года — ноябрь, декабрь

Тамара Глоба в прогнозе на год Водяного Кролика назвала знаки зодиака с особой миссией на октябрь, ноябрь и декабрь. От этого зависит их процветание.
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Тельцы
Осенью их ждут бурные перемены дома. Тельцы начнут ремонт, задумаются о переезде, важным для них станет и забота о родителях. Октябрь будет наполнен интеллектуальной деятельностью. Этот знак зодиака ждут важные знакомства. Возможно пополнение в семье. Вторая половина осени потребует внимание к здоровью. Опорой для этого знака станут близкие люди и коллеги. Зимой откроются возможности вдали от дома. Придет личный и деловой успех.
Раки
С лета к ним шел финансовый и деловой успех. Правда, он может перемежаться с материальными проблемами. Всю осень этим знакам зодиака нужно экономить. До середины октября их ждет успех в учебе, командировки и интеллектуальная деятельность. Внимания потребуют родители. Зимой на первый план выйдут жилищные вопросы, успешные проекты завершат год.
Девы
Будут путешествовать и расширять горизонты. За кулисами их ждут привычные связи и отношения. Правда, есть опасность измен, любовных авантюр. В середине октября и начале ноября сорвутся важные поездки, встречи и договоры. Внимания потребуют траты, возможны потери. Опорой станут близкие. Девам удастся восстановить отношения с дорогими людьми.
Скорпионы
Будут уделять внимание семейным делам и периодически отбиваться от противников. Перспективы откроются на службе. Этому знаку зодиака стоит открыть свое дело. Осень может принести потери и интриги за спиной. В личных отношениях перемены. Кому-то придется расстаться с некоторыми персонажами. Опорой и поддержкой станет семья. Год завершится прибылью и поездками.
По материалам rusradio