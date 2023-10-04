Успеть до 2024-го! Решающая миссия Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов на остаток года — ноябрь, декабрь

Тамара Глоба в прогнозе на год Водяного Кролика назвала знаки зодиака с особой миссией на октябрь, ноябрь и декабрь. От этого зависит их процветание.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тельцы

Осенью их ждут бурные перемены дома. Тельцы начнут ремонт, задумаются о переезде, важным для них станет и забота о родителях. Октябрь будет наполнен интеллектуальной деятельностью. Этот знак зодиака ждут важные знакомства. Возможно пополнение в семье. Вторая половина осени потребует внимание к здоровью. Опорой для этого знака станут близкие люди и коллеги. Зимой откроются возможности вдали от дома. Придет личный и деловой успех.

Раки

С лета к ним шел финансовый и деловой успех. Правда, он может перемежаться с материальными проблемами. Всю осень этим знакам зодиака нужно экономить. До середины октября их ждет успех в учебе, командировки и интеллектуальная деятельность. Внимания потребуют родители. Зимой на первый план выйдут жилищные вопросы, успешные проекты завершат год.